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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في كفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

استقبل المستشفى الجامعي بالإسكندرية، 5 أشخاص من أسرة واحدة مقيمين بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عقب إصابتهم بتسمم غذائي، وتم تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

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كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد بوصول 5 أشخاص من مدينة مطوبس، إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية، مصابين بتسمم غذائي، إثر تناول وجبة أسماك غير سليمة.

وتبين أن المصابين هم: 'زهرة. م. ا"، 81 سنة، ربة منزل، و"نزيه. م .د"، 50 سنة، عامل، و"أمل. م . د"، 55 سنة، ربة منزل، و"أحمد. ف. س"، 16 سنة، طالب، و"آسر. م. ا"، عامان، وجميعهم مقيمون بمدينة مطوبس.

حرر رجال الشرطة، عن هذه الواقعة، المحضر رقم 5328 لسنة 2023م، إداري مركز شرطة مطوبس.

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