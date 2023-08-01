حياة كريمة.. محافظ بني سويف ورئيس تعليم الكبار يتفقدان قوافل أنت الحياة

شهد كل من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، والدكتورمحمد_ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، القافلة ضمن مبادرة "أنت الحياة"، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ،ضمن محاور المبادرة التي تستهدف تحسين جودة الحياة في القري والريف، لبناء الإنسان المصرى.



جاءت زيارة،لمتابعة فعاليات المبادرة، بقرية( سدس) بمركز ببا، التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة ،بداية من السبت 29 يوليو ،وتستمر حتى الخميس 3أغسطس، ويشترك في تنفيذها عدد من الوزارات والمؤسسات،و تشمل القافلة، قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات مجانا، وعقد امتحانات فورية لمن يرغب في الحصول على شهادات محو الأمية،وتم تسليم شهادات لمن تحرروا من الأمية.

حضر القافلة:

معتز رؤوف ،مدير عام فرع الهيئة ببني سويف

الدكتور محمد علي جبر، مساعد المحافظ لمشروع حياة كريمة بالمحافظة.

* القيادات التنفيذية بالمحافظة.

إيهاب أحمد ،مدير العلاقات العامة بالعيئة

أحمد عبد الموجود ،مسؤول الاتصال السياسي بالهيئة.

سماح عادل، مسؤول حياة كريمة بالهيئة.

أسامة وليم، مدير العلاقات العامة بفرع بني سويف.

هشام فهيم، التوثيق الفوتوغرافي.