عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد معهد النيل للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

د صلاح عبد الغفار
د صلاح عبد الغفار منصور

صدر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ قرار اعتماد معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصوره من الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد .

يأتي ذلك فى اطار السعى الدائم من مجلس اداره معاهد النيل العليا للتطوير والتمييز وتقديم خدمة تعليمية متميزه لطلابه. 

الجدير بالذكر أن معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب معتمد منذ ٢٠١٩ مما يعكس مدى الاهتمام من مجلس اداره المعاهد برئاسة د صلاح عبد الغفار منصور فى توفير بيئة تعليمية صحيحه ومناخ ملائم لطلاب المعاهد.

txt

أخبار التعليم| لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد برقم الجلوس الآن.. أزهر الشرقية يعلن بدء تفعيل منظومة الطعون الإلكترونية على نتائج الشهادة الثانوية

txt

افتتاح أول معمل رقمي بكلية طب الأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

txt

كورال جامعة عين شمس "هارموني عربي" يشعل مسرح الشارع التفاعلي بالعلمين الجديدة

txt

منح "دعاء الغوابي" دكتوراه في الاعلام لرسالتها عن "تأثيرات تناول السياسة بالبرامج "

txt

أخبار التعليم|بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023.. شوف درجاتك |بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد

txt

القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة البحر المتوسط اليونانية

txt

جامعة عين شمس تهنئ الباحثين بالطب للحصول على جائزة أفضل رسالة ماجستير

txt

بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة فاهم للدعم النفسي

txt

أخبار التعليم.. الناجح يرفع إيده.. الأولى على الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ تكشف سر تفوقها.. التعليم تنفي إلغاء تظلمات الثانوية العامة 2023.. وتؤكد: انتظرونا قريباً

txt

تعيين الدكتور محمد مرسى خضير قائماً بأعمال وكيل كلية التجارة بعين شمس

 وأشاد بالمجهود المبذول من جانب اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الادارى بالمعهد من اجل تحقيق الاعتماد .

وثمنت وحدة ضمان الجوده بالمعهد الدور الفعال والدعم اللامحدود من مجلس إدارة المعهد فى توفير كافة الامكانيات المادية والمعامل والورش المتخصصة وتوفير بنية تكنولوجية على أعلى مستوى أدت لتحقيق  الاعتماد وتحقيق أعلى استفادة لطلاب وخريجى المعهد .

اعتماد معهد النيل العالى للهندسة اعتماد معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصوره معهد النيل العالى للهندسة و الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

باستثناء تلك المناطق.. أماكن وتوقيت انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

سبب صادم .. الطبيب الشرعي يشرح جثمان ابن الفنان حسن يوسف

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد برقم الجلوس الآن

بعد غرق نجل حسن يوسف.. مفاجأة صادمة لمستأجري الشواطئ بقرى الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد .. سجل الآن

هؤلاء المشاهير عقدتهم قيادة السيارات| تفاصيل

اتكسفنا واحنا بنتفرج| استياء من مشهد أحمد السعدني وهنا الزاهد في "سيب وأنا سيب"

إعلان عاجل من جنوب إفريقيا بشأن مشاركة بوتين في قمة البريكس

قلب الموازين.. إعلان صادم من إيطاليا بشأن نتيجة الحرب في أوكرانيا

إسرائيل ترصد 27 مليار دولار للربط البري مع السعودية| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. استخدام الصبار بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول القهوة بدون سكر

فيديو يثير الجدل للرقصة الأخيرة لشاب توفى خلال حفل خطوبته

طريقة عمل الكفتة المشوية بتتبيلة الحاتي الأصلية

فيديو

انهيار والديه .. تفاصيل غرق عبدالله حسن يوسف وشمس البارودي «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

محمد رياض يكشف عن موقف صعب تعرض له فى بدايته.. فيديو

مهارات رضا سليم.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ