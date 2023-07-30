اعتماد معهد النيل للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

صدر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ قرار اعتماد معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصوره من الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد .

يأتي ذلك فى اطار السعى الدائم من مجلس اداره معاهد النيل العليا للتطوير والتمييز وتقديم خدمة تعليمية متميزه لطلابه.

الجدير بالذكر أن معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب معتمد منذ ٢٠١٩ مما يعكس مدى الاهتمام من مجلس اداره المعاهد برئاسة د صلاح عبد الغفار منصور فى توفير بيئة تعليمية صحيحه ومناخ ملائم لطلاب المعاهد.

وأشاد بالمجهود المبذول من جانب اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الادارى بالمعهد من اجل تحقيق الاعتماد .

وثمنت وحدة ضمان الجوده بالمعهد الدور الفعال والدعم اللامحدود من مجلس إدارة المعهد فى توفير كافة الامكانيات المادية والمعامل والورش المتخصصة وتوفير بنية تكنولوجية على أعلى مستوى أدت لتحقيق الاعتماد وتحقيق أعلى استفادة لطلاب وخريجى المعهد .