عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع البيئة.. البحر الأحمر تستعد لإطلاق 3 مواقع غوص بديلة بمياه الغردقة

صدى البلد

عقد اللواء محمد البندارى، سكرتير عام البحر الأحمر، الاجتماع التنسيقى النهائى للإعلان عن إطلاق 3 مواقع غوص بديلة في الغردقة، بالتعاون مع وزارة البيئة ومحميات البحر الأحمر، والمجتمع المدني. 

وبعد سنوات من التخطيط والتحضير الدقيق، سيتم إطلاق 3 مواقع غوص بديلة فى مصر، بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية بالبحر الأحمر.

 

تقع هذه المواقع قبالة سواحل الغردقة، حيث أكثر المواقع ازدحامًا لتخفيف الضغط على الشعاب المرجانية الطبيعية وخلق حيود مرجانية جديدة وتجربة لا تُنسى تجمع بين سحر التاريخ وجمال البيئة البحرية.

وأوضح السكرتير الغام أن المواقع هي "شعاب السقالة، وعروق الطويل، وعرق جامع بمجاويش"، ما سيخلق مواقع غوص جديدة في الغردقة. 

ومن المقرر الاحتفال بهذا الحدث يوم الخميس القادم بمارينا الغردقة السياحي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من وزراء البيئة العرب من كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال، وجمهورية السودان، وجمهورية اليمن، والدكتور محمود حنفى المستشار العلمي لمحافظة البحر الأحمر وجمعية هيبكا ، وعدد من العلماء والمهتمين برياضة الغوص بالبحر الأحمر في حفل التدشين والمؤتمر الصحفي. 

البحر الأحمر الاجتماع التنسيقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

بسبب السوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن إمام عاشور

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

بدء صرف معاش شهر أغسطس 2023.. اعرف المستفيدين الجدد وحالات وقفه

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 أغسطس

الأهلي يجهز لصفقة سوبر جديدة بعد إمام عاشور ورضا سليم| تفاصيل

موضوعات متعلقة

القومي للمرأة يختتم «لقمة حلوة» بالبحر الأحمر| شاهد

طالبة مثابرة تحصد المركز الأول على مستوى البحر الأحمر في الثانوية العامة 2023

القومي للمرأة بالبحر الأحمر يشارك في «100 يوم صحة» بمركز شباب سفاجا

ورشة عمل تعليمية تحت شعار «حرفتك صنعتك» بمركز شباب الميناء بالغردقة

لرفع كفاءة الأخصائيين النفسيين.. وكيل التعليم بالبحر الأحمر يتابع الدورات التدريبية

مسجد الميناء الكبير في الغردقة يحصل على شهادة الجودة والاعتماد بالمجال الدعوي

الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات وبدء ضخ المياه

شكاوى من تأخر ضخ مياه الشرب بالغردقة وسفاجا والقصير في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

لو لسه مقدمتش .. آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات 2023

الحق قدم.. فرص عمل جديدة فى مترو الأنفاق

بسبب فيضانات الصين.. إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار بكين الدولي

خطيبي والدكتور| ليلة ساخنة في فضيحة طبيب روض الفرج مع الممرضة

إزالة كافة المعوقات.. الدولة تقدم حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين بسوق الأوراق المالية

غربلة في التتش.. شوبير يعلن رحيل لاعبين جدد عن النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثعبان يفاجئ بريطانيًّا ويلدغه من رأسه

دب يثير جدلا في حديقة حيوان بـ الصين| شاهد

طلاق رايح جاي.. انفصال بلوجر شهيرة عن زوجها مصمم الأزياء يثير الجدل

مساعد رقمي يكشف مكان أشهر زوجين في هوليوود خلال عطلتهما

فيديو

نسخة طبق الأصل.. شبيهة أنغام فى الصوت والشكل تثير الجدل عبر مواقع التواصل

معايير عالمية.. رئيس الوزراء يتابع عروض عالمية لـ مدينة مصر للألعاب الأوليمبية/فيديوجراف

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ