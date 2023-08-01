بالتعاون مع البيئة.. البحر الأحمر تستعد لإطلاق 3 مواقع غوص بديلة بمياه الغردقة

عقد اللواء محمد البندارى، سكرتير عام البحر الأحمر، الاجتماع التنسيقى النهائى للإعلان عن إطلاق 3 مواقع غوص بديلة في الغردقة، بالتعاون مع وزارة البيئة ومحميات البحر الأحمر، والمجتمع المدني.

وبعد سنوات من التخطيط والتحضير الدقيق، سيتم إطلاق 3 مواقع غوص بديلة فى مصر، بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية بالبحر الأحمر.

تقع هذه المواقع قبالة سواحل الغردقة، حيث أكثر المواقع ازدحامًا لتخفيف الضغط على الشعاب المرجانية الطبيعية وخلق حيود مرجانية جديدة وتجربة لا تُنسى تجمع بين سحر التاريخ وجمال البيئة البحرية.

وأوضح السكرتير الغام أن المواقع هي "شعاب السقالة، وعروق الطويل، وعرق جامع بمجاويش"، ما سيخلق مواقع غوص جديدة في الغردقة.

ومن المقرر الاحتفال بهذا الحدث يوم الخميس القادم بمارينا الغردقة السياحي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من وزراء البيئة العرب من كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال، وجمهورية السودان، وجمهورية اليمن، والدكتور محمود حنفى المستشار العلمي لمحافظة البحر الأحمر وجمعية هيبكا ، وعدد من العلماء والمهتمين برياضة الغوص بالبحر الأحمر في حفل التدشين والمؤتمر الصحفي.