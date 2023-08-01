سائق وراء سرقة مجوهرات وأموال من شقة بالنزهة

كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالنزهة وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بإكتشافها سرقة مبلغ مالى وبعض المشغولات الذهبية والفضية و بعض الملابس .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق سابق لدى الشاكية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ، تم ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

بإستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.