ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

أنهت إدارة نادي بيراميدز، إجراءات التعاقد مع اللاعب محمد نصير وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي هذا الانتقال بعدما قضى نصير الموسم الماضي "2022-2023" معارًا من الأهلي في صفوف نادي الداخلية.



الأهلي لم يقم بقيد نصير



ووفقًا للمصدر، فإن النادي الأهلي لم يقم بقيد محمد نصير في قائمته التي تقدم بها إلى اتحاد الكرة استعدادًا للموسم المقبل.

وعلى إثر ذلك، تلقى اللاعب عرضًا من نادي بيراميدز، وانتظر موقف الأهلي قبل أن يقوم بالتوقيع على عقود انتقاله إلى بيراميدز.

نصير جاهزًا للمشاركة لمدة 4 مواسم



وبهذا التوقيع الفعلي، أصبح محمد نصير جاهزًا للمشاركة مع فريق بيراميدز لمدة 4 مواسم قادمة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تميز نصير بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، حيث يجيد اللعب في وسط الملعب المدافع وقلب الدفاع والظهير الأيمن.

توج بلقب الدوري الممتاز



ويحمل نصير مسيرة طيبة مع النادي الأهلي، الذي توج بلقب الدوري الممتاز عن الموسم الماضي، وهو اللقب الـ43 في تاريخ النادي.

وبالتأكيد، سيكون لنصير دورٌ هام في الفريق الجديد، بيراميدز، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بالوصول للمركز الثاني في الدوري الممتاز.

تجدر الإشارة إلى أن انتقال محمد نصير أثار تفاعلًا كبيرًا من قبل الجماهير وعشاق الكرة المصرية، حيث يتوقعون منه الكثير في مسيرته مع بيراميدز.

وسيكون نصير عنصرًا إضافيًا قويًا للفريق، ويمثل تعزيزًا هامًا لصفوفه في الموسم القادم.

انتقال محمد نصير إلى نادي بيراميدز يعتبر حدثًا رياضيًا بارزًا، وهو يعكس التغييرات والتطورات التي تحدث في عالم كرة القدم.

ويأمل الجمهور أن يكون نصير أحد اللاعبين البارزين في صفوف الفريق وأن يسهم بشكل كبير في تحقيق النجاحات والبطولات المستقبلية.