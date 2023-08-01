تعديل لوائح المكافآت والحوافز| بشرى سارة من وزير الصحة للأطباء

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق خلال اجتماعه اليوم لآخر مستجدات التطوير والتنفيذ في معهد ناصر.

وقال وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن معهد ناصر من ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة على رأس أولويتها للتطوير نظرا لاستفادة العديد من المواطنين بالخدمات التي تقدمها الدولة.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، : معهد ناصر به 1600 سرير، بجانب 45 غرفة علميات، وعقب تطوير المعهد سيحتوى على العديد من الأقسام بأعلى مستوى.

وأوضح خالد عبدالغفار، أن المحرك الرئيسي لمنظومة الصحة وهو «الفريق الطبي»، موضحًا أن الطبيب المصري يتمتع بسمعة جيدة في مختلف دول العالم، كما أن خريج كلية الطب المصري بعد تخرجه لديه فرصة عمل مباشرة في كبرى الدول.

تعديل بعض اللوائح

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن هناك العديد من الإجراءات من أجل تعديل بعض اللوائح بشأن المكافات وحوافز، بالتعاون مع وزارة المالية، لكي يحصل الطبيب على مقابل مادي نظير المجهود الذي يقدمه للمواطن.