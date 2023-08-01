يعشقها الأطفال.. أسرع وصفة لعمل كوكيز الشوكولاتة

الكوكيز بالشوكولاتة من الحلويات سريعة التحضير في المنزل، وتمد الجسم بالطاقة لأنها تحتوي علي السكر والزبدة.. نقدم طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة بوصفة سهلة وسريعة التحضير في المنـزل.

المقادير:

1 كوب زبدة

1 كوب سكر بني

1/2 كوب سكر أبيض

2 بيضة كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3 أكواب دقيق

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب رقائق الشوكولاتة (يمكن استخدام رقائق الشوكولاتة الداكنة أو الحلوة حسب الرغبة)

1 كوب جوز مقشر ومفروم (اختياري)

طريقة التحضير:

قم بتسخين الفرن بدرجة حرارة متوسطة وجهزي صينية خبز بورق زبدة.

احضري وعاء غويط واخفقي الزبدة مع السكر البني والسكر الأبيض حتى تحصلي على مزيج ناعم وكريمي بالمضرب الكهربائي.

ضيفي البيض والفانيليا إلى الخليط واستمري في الخفق حتى يمتزج جيدا.

في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق، البيكنج باودر، والملح.

قومي بإضافة هذا الخليط بشكل تدريجي إلى خليط الزبدة والبيض واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

إذا كنت من محبي الجوز، فيمكنك إضافة الجوز المقشر والمفروم إلى العجينة وتوزيعه بالتساوي يمكن الاستغناء عنه.

ضيفي رقائق الشوكولاتة وامزجيها بلطف باليد حتى تتوزع بالتساوي في العجينة.

باستخدام ملعقة، اصنعي كرات من العجين بحجم متوسط وضعيها على الصينية المغطاة بورق الزبدة، اتركي مسافة بين الكرات.

ضعي الصينية في الفرن المسخن وسوي الكوكيز لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تصبح أطراف الكوكيز ذهبية اللون.

بعد الانتهاء من الخبز اتركي الكوكيز حتى تبرد تماما.

بعد أن تصبح الكوكيز باردة، يمكنك الاستمتاع بمذاقها الشهي مع كوب من الحليب البارد أو فنجان من القهوة الدافئة.

يمكن تخزين الكوكيز المتبقية في علبة محكمة الإغلاق للحفاظ على طعمها.