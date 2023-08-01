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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. تناول الشاي بهذه الطريقة يسبب كارثة صحية

الشاي
الشاي

أصبح استخدام الكاتيل أو الغلاية الكهربائية من أساسيات الحياة المعيشية لدى الكثير من الناس،   وذلك  لسرعة وسهولة استخدامه وأيضا تلبيه أغراضهم اليومية باستمرار، وأصبح استخدام غلايات المياه الكهربائية منتشرًا بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، لاستهدامها في إعداد الشاي والمشروبات الأخرى،  دون أن يدركوا التحذيرات حول المخاطر المحتملة من استخدام غلايات المياه الكهربائية التى تؤدى إلى التسبب فى أمراض  خطيرة .. نرصد اضرار ومخاطر استخدام الكاتيل علي صحة الانسان وفقا لموقع medicoverhospitals

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للأمهات والأباء .. احترسوا هذا الجهاز يسبب أمراضا خطيرة لطفلك

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هذا ما يحدث لجسمك عند تناول القهوة بدون سكر


أضرار ومخاطر استخدام الكاتيل

⁃ يدخل في تصنيع الكاتيل مادتي الألومنيوم والنيكل، التي تتفاعل مع المياه، وتصبح من مكونات أي مشروب ساخن يتم إعداده عن طريقه، ما يؤدي إلى تراكمها في بالجسم، وتصيب أعضائه الجسم بامراض قاتلة

- يؤدي الي تراكم السموم بالجسم على وظائف الكلى، ما يسبب الفشل الكلوي

⁃  تراكم السموم بالجسم  يؤثر على وظائف الكبد، ما يؤدي إلى تليفه

⁃ يعاني جلد مستخدمي الغلايات الكهربائية من حساسية تجاه النيكل والماء المغلي المستخدم في منتجاته.

⁃ يؤدى إلى تراكم الأملاح وعنصر الزرنيخ الذى يتم ترسبه فى الكلي ومن الصعب التخلص منه ضمن المخرجات  ، فيؤدى إلى تكون حصوات المرارة بالكلى .

- يؤثر على الجهاز العصبي والمخ، ما يؤدي إلى تراجع القدرات الإدراكية للعقل، وضعف الذاكرة، وإنعدام التركيز، والإصابة بالصداع

- إن الاعتياد على تحضير المشروبات الساخنة بتلك الغلايات الكهربائية، يجعلك عرضة للإصابة بالإسهال، والشعور بالغثيان، القئ المستمر

- قد يصيب أصحاب المناعة الضعيفة، خاصةً مرضى الحساسية، بتأثيرات ضارة على البشرة والجلد، ويتعرض لها السيدات أكثر من الرجال

- قد يسبب الشعور بضيق التنفس على المدى البعيد

- قد يؤدي تراكم السموم في الجسم، إلى ضمور لبعض العضلات

- قد يتسبب في بعض الأمراض الخطيرة، كالعقم والسرطان

الكاتيل مخاطر استخدام الكاتيل ضيق التنفس السرطان الغلايات الكهربائية

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