لمدة 10 ساعات.. الأمين العام لأصحاب المعاشات يكشف معاناة كبار السن

أكد سعيد الصباغ الأمين العام لأصحاب المعاشات، أن أصحاب المعاشات انتظروا أمس من الساعة 12 ليلا، حتي بعد الفجر من أجل الحصول على المعاشات، ولكن المعاشات لم تحول في موعدها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن المعاشات كانت تحول في الساعة الثانية عشر ليلا من بأول يوم بالشهر الجديد، ولكن هذا الشهر لم تصرف.

ولفت إلي أن أصحاب المعاشات ينتظرون أول يوم لصرف الأموال، وأن صرف الشهر الماضي، كان قبل الموعد بسبب العيد، فالأموال تم انفاقها.

وأشار إلي أن كل شخص على المعاش ظل في الشارع لمدة 10 ساعات، وبعد ذلك قامت البنوك بتحويل الأموال.