الخارجية الأمريكية: سفارتنا مفتوحة وبلا تهديدات في النيجر

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن السفارة الأمريكية في النيجر كانت مفتوحة اليوم وتعمل بشكل طبيعي وبدون أي خطورة.

وأضاف ماثيو في تصريحات نقلتها فضائية "الحرة": لا مؤشرات على وجود تهديدات للمواطنين الأمريكيين أو المصالح الأمريكية في النيجر ونأمل في إعادة الرئيس بازوم إلى السلطة وكل الجهود تنصب على هذا الأمر لافتا إلي أن الفرصة قائمة لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة وهو الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي.

وتابع ميلر: ندعم جهود باكستان في محاربة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان.

وكان البيت الأبيض قد أعلن ، اليوم الثلاثاء، إن موقف الولايات المتحدة لم يتغير بشأن الوجود في النيجر.

أوضح البيت الأبيض، أنه “لا يوجد قرار بشأن استخدام القوات الأمريكية في النيجر لدعم محاولات إجلاء رعايا بعض الدول”، مشيرا إلي أنه “ليس هناك أي مؤشرات على تهديدات مباشرة للمواطنين الأمريكيين”.

ولفت الانتباه إلي أنه “لا يوجد موقف أمريكي حتى الآن بشأن المساعدات الأميركية للنيجر”.