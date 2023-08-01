السودان.. القبض على 6 مسؤوليين في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن السلطات السودانية تسعى لإعادة إلقاء القبض على مسؤولين في نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وذكرت الوكالة أنها حصلت على وثائق صادرة عن ولاية كسلا بتاريخ 25 يوليو، تتضمن أوامر بإلقاء القبض على أحمد هارون وعلي عثمان محمد طه وثلاثة آخرين كانوا من كبار المسؤولين في عهد البشير الذي استمر ثلاثة عقود.

وفي شهر أبريل الماضي، أكد الجيش السوداني، أن عمر البشير وعدد من قيادات حزبه لا يزال محتجزا في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية، مشددا على رفضه أي محاولات لربط ما يجري في السجون بمزايدات على مواقف الجيش الوطنية.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إن جزءا من متهمي ٣٠ يونيو من العسكريين كانوا محتجزون بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة، نظرا لظروفهم الصحية ، وحسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد".

وأكدت القوات المسلحة السودانية أنهم "لا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسئولية الشرطة القضائية".

وأضافت: "وتفاصيلهم كالآتي: عمر حسن أحمد البشير، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد الطيب الخنجر، ويوسف عبد الفتاح".