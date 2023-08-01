إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر_ اسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي في الكيلو 41 اتجاه القاهرة مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة ونقلوا جميعاً إلى مستشفى العامرية وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " أسامة حمدي شحاته، 27 سنة، أسامة جابر ابراهيم، 28 سنة، عرفة محمد عبدالرزاق، 47 سنة، جمال هاشم ضيف، 34 سنة، محسن يحيي محمد، 29 سنة، حازم حلمي شحاته، 26 سنة، جميعهم مقيمون بمركز أبو حمص، ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى العامرية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.