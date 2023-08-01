رانيا يحيي: أكاديمية الفنون ليست خاضعة لتنسيق الثانوية العامة

أكدت الدكتورة رانيا يحيي عميد المعهد العالي للنقد الفني، أنها سعيدة بتولي منصب عميد المعهد، موضحة أنها تقدم الشكر لكل من قدم لها التهاني بالمنصب الجديد.

وأضافت رانيا يحيي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن أكاديمية الفنون ليست خاضعة لتنسيق الثانوية العامة، ولكن هي تابعة لوزارة الثقافة.

ولفتت إلي أن هناك اختبارات خاصة لمن يريد الالتحاق بأي معهد للفنون، موضحة :" هناك معاهد تقبل من سن 9 سنوات، وهناك معاهد تقبل من الصف الأول الثانوي، وهناك معاهد تقبل من بعد التخرج، وهناك معاهد دراسات عليا".

وأشارت إلي أن المعهد العالي للنقد الفني، خرجت منه وزير الثقافة الحالية الدكتورة نيفين الكيلاني، و الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة.

ودخلت في حالة ضحك، عندما قال سيد علي لها :" إن شاء الله هنقدم التهاني ليكي كوزيرة" وقالت :" شكرًا.. شكرًا.. ربنا يخلي حضرتك".