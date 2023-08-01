أحمد موسى يكشف تفاصيل مكالمة وزير الداخلية الأسبق معه لإنقاذه من الاغتيال

كشف الإعلامي أحمد موسى، محاولة اغتياله عقب ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أنه الدولة المصرية أمن وفي أمان للأبد.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الاسبق تحدث معي هاتفيا، وكنت وقتها في التليفزيون المصري وطلب مني عدم التحرك حتى تأتي حراسة لتأميني.



وتابع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الاسبق، أن أعلمني بوجود مخطط لاغتيالي وتم القبض على هؤلاء القتلة.

وفي السياق نفسه أشار أحمد موسى، إلى أن 48 جثة دفنوا في مقابر الصدقة ولم يكشق عن أصحابها طوال 10 سنوات.



