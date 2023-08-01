"جثث متحركة"| أحمد موسى يعرض فيديو يفضح فبركة الإخوان في فض رابعة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن مشهد الجثث متحركة أسفل المنصة قبل فض الاعتصام المسلح في رابعة كان هدفه ترويج شائعات وأكاذيب للعالم ضد الدولة المصرية.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن رجال الشرطة حرروا ميدان رابعة من احتلال الإخوان، متابعا أن جماعة الإخوان ضحت بالأطفال من أجل البقاء في السلطة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر الإخوان خرجت من الممر الآمن بميدان رابعة المسلح مرتدين النقاب، وحلقوا الذقون، مستدركا أن الإخوان الإرهابية ادعت نزول سيدنا جبريل عليه السلام في مسجد رابعة.

فبركة الإخوان

وعرض أحمد موسى، مقطع فيديو يوثق فبركة الإخوان للصور وتمثيل عناصر الفيديو بأنهم جثث.