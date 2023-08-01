أحمد موسى: جماعة الإخوان ضحت بالأطفال من أجل البقاء في السلطة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإخوان وضعت قائمة تضم 42 شخصية ممنوعين من السفر وكان اسمه ضمن القائمة، مضيفا أن المجرم عاصم عبدالماجد هدد بقتل الشعب المصري من على منصة رابعة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن رجال الشرطة حرروا ميدان رابعة من احتلال الإخوان، متابعا أن جماعة الإخوان ضحت بالأطفال من أجل البقاء في السلطة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر الإخوان خرجت من الممر الآمن بميدان رابعة المسلح مرتدين النقاب وحلقوا الذقون، مستدركا أن الإخوان ادعت نزول سيدنا جبريل عليه السلام في مسجد رابعة.

