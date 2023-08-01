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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب أمريكي منعش.. طريقة عمل ميلك شيك في المنزل

طريقة عمل ميلك شيك
طريقة عمل ميلك شيك  

ميلك شيك هو مشروب غربي بارد، معروف بفوائده الصحية التي تعود على الجسم، لأن الحليب هو المكون الأساسي له، ويفضل تقديمه على الفطور لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة والإنتعاش.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ميلك شيك، وهي من المشروبات الأمريكية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 12 دقيقة، وتكفيف هذه الوضف لشخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل ميلك شيك

 

طريقة عمل ميلك شيك

 

مقادير طريقة عمل ميلك شيك :

2 كوب حليب سائل

2 ملعقة كبيرة من صلصة الشوكولاتة

2 كوب آيس كريم فانيليا

1 ملعقة صغيرة فانيليا

 

طريقة عمل ميلك شيك :

_ نضع كل المكونات في الخلاط ونخلطهم حتى تتجانس تماماً.

_ نسكب الميلك تشيك في الكاسات ونقدمه على الفور.

_ يمكن إضافة الكريمة مخفوقة أو آيس كريم مع المكسرات والشوكولاتة للتزيين.

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