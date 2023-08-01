انتشار مرض الجذام بشكل مرعب في ولاية فلوريدا.. ما القصة؟

شهدت ولاية فلوريدا ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بالجذام، مما تسبب في إصابة المرضى بآفات قبيحة وتقرحات على أجسامهم.

تؤثر العدوى البكتيرية المزمنة، والمعروفة أيضًا بمرض هانسن، في المقام الأول على الجلد والعينين والجهاز العصبي.

الآن ، تشير معدلات الإصابة المتزايدة إلى أن المرض أصبح مستوطنًا في أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث "تضاعفت الحالات" خلال العقد الماضي، حسبما أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

انتشار مرض بالجذام بشكل مرعب بولاية فلوريدا

تشهد فلوريدا ارتفاعًا حادًا في عدد المصابين بالجذام ، حيث تمثل منطقتها الوسطى أكثر من 4 من كل 5 حالات في الولاية وحوالي واحد من كل خمسة إصابات في جميع أنحاء أمريكا.

تستغرق أعراض الجذام ما بين خمس إلى سبع سنوات في المتوسط لتتطور ، وقد يتكوّن المصابون بالمرض من أورام وتكتلات وقرح - أو يلاحظون تغيرًا في لون بشرتهم أو تنميلها.

الآن ، تراقب فلوريدا المرض حاليًا من خلال المراقبة السلبية ، ويطلب القانون من الممارسين الإبلاغ عن الحالات في غضون يوم عمل واحد.