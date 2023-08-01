عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انتشار مرض الجذام بشكل مرعب في ولاية فلوريدا.. ما القصة؟

انتشار مرض بالجذام
انتشار مرض بالجذام بشكل مرعب بولاية فلوريدا

شهدت ولاية فلوريدا ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بالجذام، مما تسبب في إصابة المرضى بآفات قبيحة وتقرحات على أجسامهم.

 

تؤثر  العدوى البكتيرية المزمنة، والمعروفة أيضًا بمرض هانسن، في المقام الأول على الجلد والعينين والجهاز العصبي.

 

الآن ، تشير معدلات الإصابة المتزايدة إلى أن المرض أصبح مستوطنًا في أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث "تضاعفت الحالات" خلال العقد الماضي، حسبما أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

انتشار مرض بالجذام بشكل مرعب بولاية فلوريدا 

تشهد فلوريدا ارتفاعًا حادًا في عدد المصابين بالجذام ، حيث تمثل منطقتها الوسطى أكثر من 4 من كل 5 حالات في الولاية وحوالي واحد من كل خمسة إصابات في جميع أنحاء أمريكا. 

 

تستغرق أعراض الجذام ما بين خمس إلى سبع سنوات في المتوسط لتتطور ، وقد يتكوّن المصابون بالمرض من أورام وتكتلات وقرح - أو يلاحظون تغيرًا في لون بشرتهم أو تنميلها.

 

الآن ، تراقب فلوريدا المرض حاليًا من خلال المراقبة السلبية ، ويطلب القانون من الممارسين الإبلاغ عن الحالات في غضون يوم عمل واحد.

الجذام ولاية فلوريدا العدوى البكتيرية معدلات الإصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

بسبب السوبر الإفريقي| أزمة تضرب الأهلي .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

ظهور مرعب لسمكة الزومبي في المياه البريطانية

ظهور وحش مرعب على سطح نهر التايمز بلندن .. اعرف التفاصيل

رافعة الموت تقل 16 شخص تحت انقاضها بالهند .. ما القصة؟

ممثل شهير يفارق الحياة حزناً على موت والده.. ما القصة؟

سعيد صالح فتى المسرح.. شارك في ثلث أفلام السينما المصرية واعتاد الخروج عن النص

أكثر 7 أطعمة حارة في العالم.. تحد غريب يتصدر السوشيال ميديا

إسلام ومارينا.. مصري وروسية يشعلان السوشيال ميديا| شاهد

شاهد | مقاطع مسربة لمهازل مرعبة داخل السجون البريطانية

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: إجماع في الحوار الوطني على تطوير الإدارة المحلية

اللواء فؤاد علام يروي شهادته في قضية اغتيال الرئيس السادات

مجانا.. السكة الحديد توفر عربة جولف بمحطة مصر لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ أمريكا.. وهذا أول رد من وزيرة الخزانة

4 تهم.. العدل الأمريكية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا

نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ