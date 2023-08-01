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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

نتيجة الطالبة
نتيجة الطالبة

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قصة طالبة قيل أنها فوجئت بتغيير نتيجة الثانوية العامة 2023 الخاصة بها.

القصة المتداولة على فيس بوك، لطالبة تدعى إسلام أحمد عمر الهواري، ووفقا للقصة المتداولة، قيل أن هذه الطالبة من المنوفية، وفوجئت بتغيير نتيجة الثانوية العامة 2023 ، فبعد أن كانت حاصلة على 98.1% وكانت السابعة مكرر على مستوى الجمهورية، أصبحت فجأة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم حاصلة على 67.9% .

أول رد من وزارة التربية والتعليم 

 نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ما أثير حول تعديل نتيجة الثانوية العامة 2023 ، الخاصة بالطالبة إسلام أحمد عمر الطالبة بمرحلة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أسامة سعيد فتح الله الثانوية المشتركة بمحافظة المنوفية.

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالبة حاولت الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 في البداية من خلال احدى الروابط المجهولة المصدر المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، راجعت الطالبة نتيجتها مرة أخرى على الموقع الرسمي للوزارة وثبت أن النتيجة التي حصلت عليها هي مجموع ٢٧٨.٥ درجة مئوية.

وأوضح  شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور رضا حجازي وجه بتقديم الطالبة إسلام تظلم للاطلاع على أوراق إجابتها للتيقن من صحة نتيجتها.

كما أكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم لموقع صدى البلد ، أن الوزارة لم تقم بتغيير نتيجة أي طالب على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم .

وقال المصدر، إن ما حدث أن الطالبة دخلت على رابط غير رسمي على موقع “مجهول” زعم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 قبل مؤتمر وزير التربية والتعليم ، وهذا الموقع خدع الطالبة بمجموع وترتيب وهمي ، ولكن بعد تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمي على موقع وزارة التربية والتعليم ظهرت النتيجة الحقيقية للطالبة المذكورة ، مشددا على أن “نتيجة موقع الوزارة هي النتيجة الحقيقية"

وأضاف المصدر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليست مسئولة عن مضمون أي روابط وهمية تاجرت بـ بنتيجة الثانوية العامة 2023 ، مشددا على أن نتيجة الثانوية العامة 2023 الحقيقية الموثوق فيها هي الموجودة فقط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الطالبة من موقع وزارة التربية والتعليم

دخل موقع صدى البلد على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم ، للإطلاع على تفاصيل نتيجة الطالبة بطلة القصة المتداولة ، وتبين أن بياناتها ودرجاتها كالتالي :

نتيجة الثانوية العامة

الاسم : إسلام أحمد عمر الهوارى

المدرسة : الشهيد أسامة سعيد فتح الله الثانوية بدراجيل

اللغة العربية 64.5
اللغة الأجنبية الأولى 42
اللغة الأجنبية الثانية 25
الأحياء 39
الجيولوجيا وعلوم البيئة 48
الكيمياء 30
الفيزياء 30

التربية الدينية 20
التربية الوطنية 18
الإقتصاد والإحصاء 25
المجموع الكلى 278.5

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