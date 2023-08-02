«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، قوائم تضم العشرات من أبناء عائلة كبيرة وشهيرة بإحدى المحافظات تدعى عائلة “الدالي” ، قيل إنهم حصلوا على مجاميع عالية متشابهة في نتيجة الثانوية العامة 2023 .

وقد تسببت هذه القوائم المنتشرة على فيس بوك في حالة من الجدل، حيث تعامل رواد فيس بوك مع هذه القوائم على أنها دليل على عدم نزاهة نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ووجود شبهة مجاملات أو غش جماعي أدت إلى حصول طلاب عائلة واحدة على مجاميع متقاربة كلها في التسعينات .

مفاجأة من وزارة التربية والتعليم

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات التي تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حول حصول بعض الطلاب من عائلات مُحددة على نسب مئوية مرتفعة في نتيجة الثانوية العامة 2023 .

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن المفاجأة أنه تبين أن كافة أسماء الطلاب الموجودة في القوائم المتداولة ، ليس لها وجود أصلًا ضمن الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 2023 أو الذين ظهرت درجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2023.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد وجّه مع بداية العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 بعدم إجراء أي تحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة 2023 سواء من إدارة تعليمية إلى أخرى أو من مديرية تعليمية إلى أخرى إلا من خلال لجنة في الوزارة.

وحذّر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من تداول هذه المنشورات التي تستهدف إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام والتشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2023، وفي كافة الجهود التي بذلت لضمان خروج منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023 بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.