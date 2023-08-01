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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: استئناف العمل في سفارتي موسكو بغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو

السفارة الروسية
السفارة الروسية

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، استئناف عمل سفاراتي موسكو في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو. 

ووقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قرارا ينص على عودة عمل السفارات الروسية في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

وستحدد وزارة الخارجية الروسية عدد الموظفين. وسيتم افتتاح السفارات في عاصمة بوركينا فاسو، واجادوجو، وفي عاصمة غينيا الاستوائية، مالابو.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق عن ثقته بأن قرار فتح سفارة روسية في بوركينا فاسو سيعطي دفعة لتنمية التعاون بين الدولتين.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من القمة الأفريقية الروسية الثانية، التي عقدت في مدينة سان بطرسبورج، بحضور عدد من القادة الأفارقة، وعقدت روسيا عدد من الاتفاقيات مع دول القارة السمراء، في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية.

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