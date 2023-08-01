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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة الإمارات بالقاهرة تشارك في حفل تحدي القراءة العربي لوزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم وسفيرة الامارات ف حفل تحدي القراءة الع

شاركت مريم الكعبي سفيرة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية في حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى وزارة التربية والتعليم في مصر للعام 2023، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية.

 

وفي كلمتها خلال الاحتفال أعربت السفيرة مريم الكعبي عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال بتتويج الفائزين في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدة أن مصر  احتلت مكانة خاصة لدى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وقد أصبحت هذه العلاقة مثالاً يحتذى بين الأشقاء.

 

وقالت الكعبي " لقد عملت دولة الإمارات منذ تأسيسها في العام 1971 على بناء الإنسان، والاستثمار في الجانب المعرفي، وهي تواصل اليوم كتابة الإنجاز وتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الأجيال العربية الجديدة ومكانة لغة الضاد، ترجمة لرؤى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونشعر اليوم بالفخر ونحن نرى ملايين الطلاب والطالبات العرب يتسابقون للمشاركة في منافسات تحدي القراءة العربي، المبادرة الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي تنظمها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" منذ إطلاقها في العام 2015.

 

وثمنت سفيرة الدولة لدى مصر الحراك الثقافي الملموس الذي أحدثته هذه المبادرة النوعية في الوطن العربي، هو ثمرة عمل مؤسسي متكامل، وتعاون وثيق بين تحدي القراءة العربي وجميع الوزارات والجهات المعنية بالشأن الثقافي والتعليمي في كل بلد عربي، معربة عن سعادتها بمستوى الإقبال المصري غير المسبوق على المشاركة في تحدي القراءة العربي، ما يعزز ثقتنا جميعاً بقدرة بلداننا العربية وأجيالنا الصاعدة على استئناف الحضارة العربية وبناء مستقبل مشرق يليق بتاريخنا العريق.

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