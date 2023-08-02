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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل أيام من فتح التنسيق.. نصائح ورسائل طمأنة من التعليم العالي للطلاب

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

يترقب طلاب الثانوية العامة، فتح باب تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، يوم السبت المقبل الموافق 5 أغسطس.

 

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موعد المرحلة الأولى 

 

أعلن الدكتور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات، بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات بإجمالي 112 ألف و240 طالب وطالبة، اعتبارا من يوم السبت المقبل 5 أغسطس، وحتى يوم الأربعاء  9 أغسطس، لمدة 5 أيام.

 

وقال السيد عطا، في تصريحات تليفزيونية: "ياريت طلاب المرحلة الذين ينطبق عليهم الحدود أن لا يتخلفوا عن التقديم في مرحلتهم المعنية".

رقم سري على الشهادة 

وذكر رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أنه بدءا من يوم السبت المقبل حتى يوم الأربعاء يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق، ويمكن تعديل الرغبات أكثر من مرة، مضيفًا:" هناك رقم سري على الشهادة وعلى الطلاب الحفاظ على هذا الرقم وعدم نقله لأحد، وهذه نصيحة هامة جدًا وركزوا شوية في كتابة الرغبات".

 

وشدد عطا، على نهاية المرحلة الاولى من التنسيق يوم الأربعاء الساعة 7 مساء.

 

أكد السيد عطا مسؤول التنسيق بـ وزارة التعليم العالي، أنه يتم الاستفادة من كل التقنيات الحديثة، في العمل بـ مكاتب التنسيق، وأنه لا يوجد اختلاف في قواعد التنسيق بين هذا العام و العام الماضي.

 

ولفت إلي أنه تم الإعلان عن المرحلة الأولى لـ التنسيق، وأنه بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية، موضحًا :" هناك أماكن كثيرة ستكون فارغة للمرحلة الثانية".

 

مفيش كليات قمة 

وأشار إلي أنه لا يوجد كلية قمة، فكلية القمة هي من يدخلها الطالب ويتفوق فيها، ويحقق نتائج مميزة، وأنه يطالب كل طالب بالتركيز في وضع الكلية التي يرغبها.

 

وأوضح أن تسجيل الرغبات عبر الموقع بالمجان، وأن الطالب خلال 5 أيام يحق له تعديل الرغبة التي يريد تعديلها، وأشار إلي أن كل طالب عليه عدم الاستعجال في كتابة الرغبة، فالطلاب الذي يريد كليه عليه تسجيلها، ويقوم بوضع الكليات بالترتيب الذي يرغب فيه.

وكشف أن كل طالب حاصل على الثانوية العامة، يحق له التقديم عبر مكتب التنسيق، وأن الطالب في نفس الوقت يحق له التقديم لـ كلية خاصة، وبعد ذلك يستقر على ما يريده.

 

وأوضح أن التنسيق سيكون على ثلاث مراحلة، و المرحلة الثالثة و الأخيرة ستكون بعد نتائج الدور الثاني لـ الثانوية العامة، وأنه لم يحدد موعد للانتهاء من التنسيق.

 

كما أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن هناك استعداد كامل من مكاتب التنسيق لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم في مقرات مكاتب التنسيق.

 

أضاف السيد عطا :" يمكن للطالب أن يسجل رغباته خلال المرحلة الأولى على مدار الـ  24 ساعة من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووزارة التعليم العالي أصدرت فيديو توضيحي للطلاب للتعرف على كيفية تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق ".

 

 واكمل السيد عطا :" على الطالب أن يسجل رغباته بطريقة صحيحة وسليمة ويمكن للطالب تعديل رغباته طوال فترة المرحلة الأولى ويتم الأخذ بأخر تعديل قام الطالب بإجرائه ".

نصيحة التعليم العالي للطلاب 

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أخر استعدادات تنسيق الجامعات بعد ظهور  نتيجة الثانوية العامة، قائلا:"   منظومة التعليم العالي تضم 92 جامعة مصرية بمختلف أنواعها و175 معهد ".

 

 وأضاف عادل عبد الغفار :" منظومة التعليم العالي ضخت فيها الدولة ميزانية ضخمة للتطوير، ولا نقلق من عنصر الإتاحة وقادرين على استيعاب كافة الناجحين في الثانوية العامة ".

 

وتابع عادل عبد الغفار :"  ندعو الطلاب لزيارة المواقع الإلكترونية في كافة الكليات للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة  في كافة القطاعات ".

 

وأكمل عادل عبد الغفار :"  الطاقة الاستيعابية داخل الكليات بالجامعات المصرية ارتفعت بشكل كبير "،ولفت السيد عطا :" على الطاب اختيار التخصص والكلية التي يرغب في الالتحاق بها والتي تتناسب مع متطلبات سوق العمل ".

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