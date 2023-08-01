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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أقل من العام الماضي.. بشرى لطلاب الثانوية 2023 بشأن تنسيق كليات القمة

طلاب
طلاب

كشف رفعت فياض، المتخصص في ملف التعليم، مفاجأة سارة لـ طلاب الثانوية العامة، قائلا "إن كليات القمة هذا العام ستقوم بقبول الطلاب بدرجات أقل من العام الماضي بـ 1.5% درجة".

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وأضاف المتخصص في ملف التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، ولكن شرائح الدراجات من 95% فأكثر أقل من العام الماضي، وشرائح الدرجات من 90 لـ 95% أقل من العام الماضي.

ولفت إلي أن الحد الأدنى للقبول بكليات القمة ستنخفض هذا العام، موضحًا أن طب المنوفية كان العام الماضي بـ 92، فهذا العام قد تكون بـ 90% أو 90.5%.

وأشار إلي أن كليات طب الأسنان، و العلاج الطبيعي، و الصيدلي، قد تقبل الطلاب الحاصلين على أقل من 90%.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023  ( أدبي) 


سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من  محافظة الإسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة  

معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم
اميمه محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

 

أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة
إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

أوائل المكفوفين
وجاءت الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان

أوائل الدمج
كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي من محافظة  الشرقية

الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمي 
عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمي من محافظة القاهرة

 

التعليم ملف التعليم الثانوية العامة طلاب الثانوية طلاب الثانوية العامة

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