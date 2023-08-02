عفاريت.. صدمة إسعاد يونس بعد عرض ساحر من كريس المصري بالعلمين

شاركت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، وخصصت فقرة ترفيهية لبرنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي" من العلمين.

وشاركت فرقة أيامنا الحلوة الإعلامية إسعاد يونس، وقدمت مجموعة من الأغاني القديمة خاصة أغاني الثمانينيات والتسعينيات.

كما قدم الساحر كريس المصري، عرضا مبهرا أمام الحاضرين في مهرجان العلمين الجديدة، وشاركته الفنانة إسعاد يونس أثناء تنفيذ إحدى مهارات خفة اليد.

وظهرت على الفنانة إسعاد يونس ملامح الصدمة بعد قيام كريس المصري بتنفيذ خدعة باستخدام أوراق الكوتشينة .

ووجهت إسعاد يونس حديثها لـ كريس المصري قائلة:" أكيد عفاريت"، ورد كريس المصري:" مفيش عفاريت زي ما الناس فاكرة ".