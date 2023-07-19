وائل إحسان يبدأ التحضير لـ"عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس وعنبة

أكد المخرج وائل إحسان أنه بدأ فى التحضير لفيلمه الجديد عصابة عظيمة بطولة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس وعنبة ومجموعة كبيرة من الفنانين.



وأكد وائل إحسان فى تصريح خاص لصدى البلد أنه من المفترض أن يتم طرح هذا الفيلم فى موسم رأس السنة الجديدة، حيث أن التصوير قد يستغرق شهرين متتاليين ثم بعدها يبدأ فى مرحلة المونتاج وتصحيح الألوان ليكون جاهزا مع بداية العام الجديد.



ومن ناحية أخرى أضاف إحسان أنه ينتظر عرض مسلسله الجديد سيب وأنا سيب بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني على منصة شاهد.





أحدث أفلام وائل إحسان



واحتفل مساء أمس المخرج وائل احسان بالعرض الخاص لفيلمه الجديد مطرح مطروح للفنان محمود حميدة وكريم عفيفي وشيماء سيف وليلى أحمد زاهر.





طرح البرومو الرسمي لفيلم "مطرح مطروح"

وطرحت الجهة المنتجة لفيلم "مطرح مطروح " البرومو الرسمي للعمل، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم؛ استعدادا لبدء عرضه يوم 19 يوليو الجاري بالسينمات.

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.