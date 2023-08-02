أيمن الرمادي يكشف تفاصيل فسخ عقده مع الظفرة الإماراتي

قال أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إنه التقى مع مجلس إدارة نادي الظفرة الإماراتي، منذ شهر، وتم الاتفاق على تولي مهمة تدريب الفريق، دون أن يوقع على العقود.

وأضاف الرمادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لم يوقع على عقود تدريب الظفرة، إلا أن نادي سيراميكا كليوباترا استأذن من النادي الإماراتي، لتوليه مهمة تدريب الفريق، في نهائي كأس الرابطة.

وأشار إلى أنه سافر إلى الإمارات مباشرة عقب نهائي كأس الرابطة، وأبلغ إدارة الظفرة بظروفه التي تجبره على العودة إلى مصر، إلا أنه استمر هناك لمدة أسبوع وما زال، لتسليم المدرب الجديد المهمة.

وأوضح أن المعاملة بينه وبين مسؤولي الظفرة، باحترافية شديدة للغاية، وعكف خلال الأسبوع الماضي، على تنفيذ استراتيجية تدريب الفريق، سيسلمها إلى المدرب الجديد للفريق.

واختتم تصريحاته، أنه سيتولى تدريب سيراميكا كليوباترا، على أن يعقد جلسة مع إدارة النادي، خلال الأيام المقبلة، مضيفًا «شهادتي مجروحة في إدارة سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين، ونائب الرئيس طارق أبو العنين، لكنني لمست الاحترافية والشياكة في التعامل، وتتويج الفريق باللقب عبء لأنه يزيد من الضغط علينا لتقديم الأفضل دائمًا».