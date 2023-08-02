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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضياء رشوان: إجماع في الحوار الوطني على تطوير الإدارة المحلية

ضياء رشوان المنسق
ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن قانون الإدارة المحلية لم يشهد اتفاقا كبيرا في الحوار الوطني، ولكن هناك اتفاق على الملامح العامة بخصوص ضرورة تطبيق اللامركزية، وأهمية الإسراع في تطوير الإدارة المحلية.

 

وأضاف "رشوان" ‏في حواره مع الإعلامية "ريهام السهلي"، في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، ان الدستور لم يستبعد فكرة انتخاب المحافظين، لكنه في الوقت ذاته لم يحدد لها تاريخ، بخصوص توقيت انتخاب المحافظ أو تعيينه.

 

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن هناك إجماع في الحوار الوطني على تطوير الإدارة المحلية وأن هناك ضرورة قصوى لتطوير نظام الإدارة المحلية في مصر، مشيرًا إلى وجود اختلافات حول شكل الإدارة المحلية إذا ما تمت الانتخابات، وهناك البعض يتخوف من أن الانتخابات قد تأتي بنتائج غير سليمة على المحافظات والمحليات.

 

وأكد، أن الكل يشكو منذ زمن طويل من تكلس الوضع الفعلي للإدارة المحلية، لافتًا إلى أن تقسيم المحافظات يحتاج إلى معايير، بالإضافة إلى ميزانيات المحافظات، وبالتالي، فإن هناك اتجاه يتبناه البعض بمنح قدر من الموارد الذاتية للمحافظات مع بقاء مخصصات من موازنة الدولة، بحيث تجتهد كل محافظة في إيجاد موارد خاصة بها وفقا للقانون.
 

ضياء رشوان للحوار الوطني الإدارة المحلية الحوار الوطني الإعلامية ريهام السهلي

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