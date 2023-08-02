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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بصورة غريبة وتعلق: خايفة أتحسد

صدى البلد

شارك الفنانة شيماء سيف جمهورها صورة جديدة من داخل البحر عبر حسابها بموقع انستجرام

ووضعت شيماء سيف ايموجي لإخفاء وجهها وعلقت قائلة: معلش خايفة اتحسد.

وكانت قد علقت الفنانة شيماء سيف علي حقيقة ظهورها برشاقة، لافتة إلى أنها أثارت بها السوشيال ميديا الفترة السابقة.

 

ونشرت شيماء سيف مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي انستجرام وعلق قائلا: "أنا مخستش".

أحدثت الفنانة شيماء سيف ضجة علي السوشيال ميديا بعدما نشرت صورة لها وهي فقدت كثير من وزنها .

ولكن اتضح ان الصورة هي بالذكاء الاصطناعي ؛ وجعلتها تفقد كثير من وزنها .

وجاءت التعليقات :" قمر في كل حالاتك ؛ هي جميلة ما شاء الله ؛ طبعا ده حلمك".

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