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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختشوا| رد ناري من «القيعي» بشأن إفساد العلاقات مع المغرب بعد واقعة الشحات

صدى البلد

وجّه عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، رسالة قوية لمن يريد إفساد العلاقات مع دولة المغرب الشقيقة بعد واقعة حسين الشحات، لاعب الفريق الأول، ضد محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

وقال “القيعي” في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "بالنسبة لموضوع حسين الشحات، إنه الآن في أحسن أوقاته، ومتأكد بأنه تأثر بالموقف الذي فعله، والدليل اعتذاره لكل العناصر، لكن من يريد الإثارة بسبب وجود لاعب مصري ومغربي، فالخناقة بين 2 لاعبين داخل الملعب".

وأضاف: "التعاقد مع رضا سليم، جاء أبلغ رد على من يريد إفساد العلاقات، أقول لهم "اختشوا" هناك جاليات هنا وهناك تتأثر مما يحدث".

وواصل: "للصدفة جاءت صفقة رضا سليم في نفس الوقت الذي يحاول البعض تأجيج الخلافات، وإثارة المشكلات، والغالبية في المغرب لم تنساق وراء ما تم الترويج له، بل أن النادي الأهلي قام باتخاذ موقف صارم وعاقب اللاعب بغرامة نصف مليون جنيه، واللاعب يتأثر بالغرامة المالية أكثر من إيقافه".

وزاد: "الجميع يتحدث عن مبادئ الأهلي طول الوقت لأنه لن يستطيعوا المساواة معه، قد يفوزون عليه في مباراة، لكنه لن يصلوا لنفس قيمه ومبادئه، النادي لا يفرض مبادئه على أي طرف، وعملية التشويه المستمرة لن تُجدي مع النادي الأهلي".

الأهلى حسين الشحات محمد الشيبي بيراميدز الشحات عدلي القيعي

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