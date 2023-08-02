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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتوقيع عزيز الشافعى وتامر حسين .. محمود العسيلى يطرح "أوعى"

صدى البلد

يستعد المطرب محمود العسيلي لطرح أحدث أعماله الغنائية لصيف 2023 بعنوان "إوعى" ومن المقرر طرح الأغنية مساء اليوم الأربعاء عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات  يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

 أغنية "إوعى" من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي.

 

طرح الفنان محمود العسيلي، اغنية جديدة بعنوان “كدة كدة بايظة” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

وتعتبر هذه الأغنية هى الأولى للعسيلي فى هذا الموسم حيث يستعد لطرح مجموعة من الأغنيات الجديدة ومنها وأوعى، والكل عليك بينم، ومين كان يصدق.

محمود العسيلي يتحدث عن سمع هس

 

تحدث الفنان محمود العسيلي، عن تعاونه مع الفنان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، في أغنية سمع هُس، وذلك خلال أحداث فيلم بيت الروبي.

 

وقال محمود العسيلي خلال لقائه مع برنامج The Insider بالعربي: كريم عبد العزيز بالنسبة ليا هو حاجة كبيرة جدًا وشرف ليا أكون جزء من حاجة هو بيعملها، أنا عملتله أغنية قبل كده لمسلسله الوش التاني، كريم خطير وحاجة كبيرة بالنسبة ليا إني بعمل أغنية معاه مش بعمل أغنية لفيلمه.

 

وأضاف محمود العسيلي: كريم محمود عبد العزيز خطير ومكسر الدنيا عني وعامل أغاني أنجح مننا كلنا، وهما كانوا لذاذ وعاجبني أنهم كانوا عايزين يغنوا والأغنية دمها خفيف والكواليس كانت حلوة أوي.

 

أحدث أغنيات العسيلي

وكان أخر أغنيات العسيلي التى شارك فيها بجانب كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز بعنوان سمع هس ضمن أحداث فيلم بيت الروبي وحقق الأغنية نجاحا كبيرا على مستوى الجمهور وصفحات السوشيال ميد

ألحان عزيز الشافعي الفنان محمود العسيلي المطرب محمود العسيلي محمود العسيلى

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