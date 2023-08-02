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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. مقتل رجل إطفاء وإصابة 3 آخرين في حريق

صدى البلد

قتل رجل إطفاء وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، أثناء محاولتهم إخماد حريق اندلع في مستودع للأقمشة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن فوج إطفاء الضاحية الجنوبية سيطر اليوم على حريق شب في أحد مستودعات الأقمشة على طريق المطار.

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وأكد رئيس فوج إطفاء الضاحية حسين كريم في تصريح لقناة "المنار" أن "نقطة الحريق تركزت في الطابق السفلي الثالث والصعوبة كانت فقط في الممرات والدخان الكثيف".

وأشار كريم إلى "مقتل عنصر من الدفاع المدني أثناء عملية الإطفاء بمراحلها الأولى، فيما أصيب 3 من فوج إطفاء الضاحية بشكل طفيف وتم إسعافهم وعادوا إلى عملهم".

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