بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن اشتباكات مخيم عين الحلوة في لبنان

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة إلى احترام حماية المدنيين وحرمتهم والممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك المدارس والمنشآت الصحية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تواصل متابعة التقارير المقلقة عن العنف في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بوصول تعزيزات ضخمة للجيش اللبناني إلى مدينة صيدا لوقف الاشتباكات الجارية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطيين.

ووقعت اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة لـ اللاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان، حيث شهدت الاشتباكات استخدام مختلف الأسلحة ووقوع قتلي ومصابين بالعشرات.

وبدأت الاشتباكات بعد اغتيال المسئول في حركة فتح أبو أشرف العرموشي في كمين مسلح، واثنين من مرافقيه، حيث اتهمت الفصائل الفلسطينية المجموعات المتشددة بتنفيذ الكمين وقتل القيادي الفلسطيني.

كما أفادت صحيفة اللواء اللبنانية بوقوع اشتباكات عنيفة حالياً في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح من جهة وحركتي "جند الشام" و"فتح الإسلام" من جهة أخرى.