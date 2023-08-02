إنچي أباظة تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة إنچي أباظة متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت إنچي في الصورة بإطلالة صيفية متميزة مرتدية فستان طويل مشجر ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء.

أعربت الفنانة انجي أباظة عن سعادتها بالمشاركة في بطولة مسلسل "وادى جن"، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، وقد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير مع أبطال العمل مع المصور شريف قمر، تمهيدا لبدء حملة الدعاية للمسلسل

وقالت لـ"صدى البلد" أنها تقدم خلال الأحداث شخصية جديدة تماما، وتتحدث بلغة عربية أقرب إلى الفصحى تختلف بعض الشئ عن باقى الأبطال، وهو ما ستكشف تطورات الحلقات عن سببه

وادي الجن من إخراج حسام الجوهرى، وتأليف محمد هشام عبية، الذي سبق له تأليف مسلسل «زودياك» إنتاج 2019، إلى جانب منة إكرام وعمر خالد، وتشارك في العمل مجموعة من الفنانين، من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا.