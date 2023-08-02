على هامش احتفالية شباب مصر.. الرياضة تنظم ماراثونا للدراجات النارية والهوائية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) ماراثونا للدراجات النارية والدراجات الهوائية، بمشاركة 2000 مشارك بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات والاتحاد المصري للدراجات النارية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي الماراثون على هامش احتفالية شباب مصر التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

ويهدف الماراثون إلى تعزيز روح المنافسة والتحدي بين المشاركين، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة هذه الرياضة.