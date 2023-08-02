عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على هامش احتفالية شباب مصر.. الرياضة تنظم ماراثونا للدراجات النارية والهوائية

صدى البلد

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) ماراثونا للدراجات النارية والدراجات الهوائية، بمشاركة 2000 مشارك بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات والاتحاد المصري للدراجات النارية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي الماراثون على هامش احتفالية شباب مصر التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

كما يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

ويهدف الماراثون إلى تعزيز روح المنافسة والتحدي بين المشاركين، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة هذه الرياضة.

الاتحاد المصري للدراجات الاتحاد المصري للدراجات النارية الاتحاد المصري الإدارة العامة للقاعدة الشعبية الادارة العامة ل الإدارية الجديدة الإدارة المركزية الإداري الدراجات الهوائية الشباب والرياض الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

بسبب حركات وإيماءات لا تليق.. نقابة القراء تحيل مقرئ بالمنيا للنيابة

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

مهاجم أجنبي.. شوبير يكشف مفاجأة بقائمة الأهلي الجديدة وموعد قيد إمام عاشور

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

لن يدفع الفلوس.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن سداد كهربا لغرامة الزمالك

ترشيحاتنا

تحصيل رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 بمنافذ فوري والبريد المصري

تركمانستان تعلق الرحلات الجوية إلى موسكو.. لهذا السبب

لحظة وصول الشيخ محمد بن زايد إلى الأردن واستقبال الملك عبدالله.. شاهد

الصين تكثف عمليات الانقاذ بعد أمطار لم تشهدها منذ 140 عاما

استفزاز جديد.. الشرطة السويدية تسمح بمظاهرة لـ حرق القرآن الكريم في ستوكهولم

الكلام في الدين بيعلي الريتش.. "حسن البخاري" يكشف خطورة تصدر غير المتخصصين للفتوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

توفيت بسببه بلوجر أجنبية.. تحذير عاجل من رجيم قاتل| تعرف عليه

مخرج شهير يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى.. صور

العلبة بـ 80 جنيه| مفاجأة مرتقبة في أسعار السجائر .. ماذا سيحدث؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

ضربة قوية للدولار وتراجع كبير بأسعار الذهب| تفاصيل

عمر كمال وحمو بيكا يصدمان الجمهور بتغيير كلمات أغنية انتى معلمة

وصفته بـ الراقصة بسبب شيرين عبد الوهاب.. فيفي عبده تعتذر لـ محمد عبده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ