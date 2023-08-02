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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ مطروح يلتقى مسئولى وزارة التخطيط لبحث تعظيم دور المراكز التكنولوجية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال لقاء مسئولي وزارة التخطيط

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رؤساء مجالس المدن بالاهتمام  بالمراكز التكنولوجية  ودورها في طبيعة العمل، وضرورة تأهيل وتدريب العاملين بها، وتوفير جميع الإمكانيات ومواكبة الدور الحيوى للمراكز التكنولوجية.

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جاء ذلك خلال اللقاء مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اللواء محمد حميدو هندى، مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، والعميد محمد سامى عبد الحميد، مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين لمطروح بوزارة التخطيط.

وقال إن المراكز التكنولوجية  لها دور كبير، خاصة مع التحول الرقمى وتداخله في كل التعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على الفساد المالى والإدارى مع مواكبة التطور والمتابعة المستمرة.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود التعاون المستمر مع وزارة التخطيط، خاصة في مجال تطوير منظومة المراكز التكنولوجية والتحول الرقمي.

وتم خلال اللقاء عرض أعمال تطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحديثات بما يخدم مخرجات المنظومة ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية، وكذلك تنسيق منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بمبادرة “حياة كريمة”، وتنسيق دور المحافظة وكيفية ربطها.

كما تم عقد مناقشة مفتوحة لجميع الآراء والاستفسارات للتطوير والتطبيق الصحيح لمنظومة المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة.

حضر اللقاء اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح ومدير الإدارات المعنية.

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