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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد إعلان ارتباطها رسميا.. صور مثيرة تبرز أنوثة وأناقة ندى الكامل

صدى البلد

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها وأعلنت من خلالها ارتباطها. 

وظهرت طليقة الفشاوى، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية توب مكشوف البطن وهو ما كشف عن خصرها المنحوت وإنقاص وزنها الملحوظ.

 

وتتميز طليقة  الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ظهرت طليقة أحمد الفيشاوي، في الصور وهي تقبل حبيبها، وكتبت في التعليق بالإنجليزية، قائلة: «اخترتك لأكون سعيدة». 

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طليقه الفنان أحمد الفيشاوي طليقة أحمد الفيشاوي طليقة الفشاوى ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى

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