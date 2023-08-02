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رئيس التحرير
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برلمان

بيئة النواب: تفعيل استراتيجية الطاقة الحل الأمثل لمواجهة مشاكل الكهرباء

حسام عوض الله رئيس
حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن زيادة نسبة الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والتوسع في المحطات المنتجة للكهرباء يمثل الحل الامل لمواجهة اثار ظاهرة "النينو " الناتجة عن التغيرات المناخية والتي اثرت على استهلاك الكهرباء والمنتجات الزراعية في مصر والعالم.

 

وطالب "عوض الله" في تصريحات للمحرين البرلمانيين  اليوم الحكومة بسرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة  لسرعة  إحلال الطاقة الجديدة والمتجددة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزراء البترول والكهرباء، لزيادة الاعتماد في إنتاج الكهرباء على الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكات و الخبرات الأجنبية وذلك لمواجهة الأحمال الزائدة والاثار الناتجة عن ظاهرة " النينو " التي ادت لارتفاع  درجات الحرارة في العالم نتيجة للتغيرات المناخية.

وقال" عوض الله "  إن  استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035 ، وان النسبة الحالية تتجاوز 11 %.

وأضاف رئيس طاقة النواب، أن الاستراتيجية المصرية لمواجهة أزمة الطاقة تعتمد على دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا السبيل بالتعاون مع شركات عالمية كبرى. وذلك في إطار الاستراتيجية المصرية  وكذلك المشروعات والاتفاقيات التي وقعتها مصر خلال قمة المناخ  cop27  التي عقدت بشرم الشيخ نوفمبر من العام الماضي و مما يستوجب سرعة تنفيذ المشروعات.

واشار إلى أن ازمة الاحمال مؤقته  وان ظاهرة النينو ضربت العالم ولم تؤثر على الطاقة والكهرباء فقط بل اثرت على المنتجات الزراعية والغذائية في العديد من دول العالم.

الشمس الرياح الطاقة المتجددة التغيرات المناخية استهلاك الكهرباء

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