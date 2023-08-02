عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يجتمع بعدد من رؤساء المديريات الخدمية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء اجتماعاً بعدد من مديري المديريات الخدمية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، والموقف التنفيذي لهذه المشروعات ، ومناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه اعمال التنفيذ .

وأكد " المحافظ " ، علي ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات وتقسيم العمل الي مراحل ووضع برنامج زمني لكل مرحلة والانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للبرامج الزمنية المحددة ، والعرض الشخصي والفوري في حالة حدوث أي معوقات .

ووجه " مختار " بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية لتذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الانتهاء من هذه المشروعات في توقيتها المحدد لتلبية احتياجات المواطنين من هذه القطاعات .

وأكد " المحافظ " ، على أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للدولة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الخدمية ، مشيراً إلي أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها في بناء الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك بحضور المهندس زناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ، والمهندس ايمن سميح مدير منطقة هيئة الطرق بالدقهلية ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف  ، والمهندسة جيهان علي مدير مديرية المساحه بالدقهلية ، والمهندس محمد عبدالرؤوف وكيل وزارة الري بالدقهلية ، والمهندس مدحت عاطف وكيل وزارة النيل بمنطقة الدلتا ، والمهندسة نهي محمد مدير عام النيل بالدقهلية ، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة ، والدكتوره أميرة يوسف مدير معلومات شبكات المرافق والمتغيرات المكانية ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.

FB_IMG_1690981640650
FB_IMG_1690981640650
FB_IMG_1690981638586
FB_IMG_1690981638586
FB_IMG_1690981636309
FB_IMG_1690981636309
FB_IMG_1690978283051
FB_IMG_1690978283051
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدقهلية محافظ الدقهلية وكيل وزارة وكيل وزارة الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

قبل لقاء النصر|تحذير عاجل لنجم الزمالك.. ومفاجأة كبرى في المباراة

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

لو جايب أقل من 90% هتلحق صيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

بيعجبني| خالد الغندور يفتح النار على أحمد شوبير

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يتفقد اصطفاف معدات ومركبات المراكز والمدن لمجابهة الأزمات والكوارث

ترشيحاتنا

محمد صلاح يصنع هدفًا في هزيمة ليفربول أمام بايرن ميونخ وديًا

الصحة: إطلاق 180 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال شهر أغسطس الجاري

طرق الرقية الشرعية للأطفال لمنع البكاء ليلا

مواجهة الحسم .. القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الزمالك أمام النصر السعودي

أضربت عن الطعام|طالبة الثانوية العامة بالمنوفية: نتيجتي تغيرت.. والوزير: قدمي تظلم

بعد مسيرة أسطورية.. جيانلويجي بوفون يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر المكشوف.. نسرين طافش بإطلالة جريئة | شاهد

نشرة المرأة والصحة| تحذير عاجل من رجيم قاتل بعد وفاة بلوجر بسببه.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ندى الكامل

بهذه النسبة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف سرطان الثدي أكثر من أخصائي الأشعة

قبل لقاء النصر|تحذير عاجل لنجم الزمالك.. ومفاجأة كبرى في المباراة

فيديو

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

لا قطع للتيار بهذه الفترة | قرارات جديدة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ