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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع العمل داخل المجمعات الحكومية بقرى حياة كريمة بشربين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء اجتماعاً لمتابعة العمل داخل المجمعات الحكومية بقرى حياة كريمة بشربين والتأكد من مدى تأدية الخدمة للمواطنين وعدم وجود أي معوقات.


ووجه " المحافظ " بالمرور على كافة المجمعات الخدمية بقري شربين للتأكد من رضا المواطنين بالخدمة المقدمة لهم ، مشدداً علي ضرورة تأدية الخدمة على أكمل وجه وتأديتها بابتسامة.


واكد " مختار " علي أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها إلا في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة.


فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات .


وأشار " المحافظ " الي ضرورة الاستفادة  من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية لتلافي اي مشاكل او معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.


جاء ذلك بحضور المهندسة ريهام عبدالشافي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظه ،واللواء ماهر هاشم رئيس مركز ومدينة شربين  ، والعقيد ياسر أبوالفتوح مدير الأحوال المدنية بالدقهلية ، والأستاذ السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، والأستاذ أيمن ناصف مدير عام بريد الدقهلية ، والمهندس هشام القصاص رئيس قطاع شرق الدلتا بوزارة الاتصالات ،والمهندس محمد اسماعيل رئيس قطاع الاتصالات بالدقهلية ، والأستاذ طارق عبدالرحمن وكيل وزارة الشهر العقاري بالدقهلية .

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التموين بالدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس للجمهورية محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التموين بالدقهلية

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