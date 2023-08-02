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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. إجراء عاجل من الخارجية بشأن النيجر

جاني من اللقاء
جاني من اللقاء

 استقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني  الدكتور عبدالله بوحبيب، سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان.

ووفق البيان الصادر عن الخارجية اللبنانية؛ أكدت الوزارة متابعتها باهتمام كبير الأوضاع في النيجر حيث شكلت خلية أزمة لهذا الغرض.

كما باشرت اتصالاتها مع الدول الصديقة لتقديم المساعدة الممكنة لابناء الجالية اللبنانية،  حيث طلبت من الرعايا اللبنانيين المتواجدين فيها أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

كم دعت الوزارة كل اللبنانيين المتواجدين في النيجر والراغبين بتسجيل اسمائهم، في حال توفر إمكانية المساعدة على تأمين مغادرتهم بصورة آمنة، التواصل مع السفارة اللبنانية في ابيدجان على الرقم التالي: 2250507230834+
 

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