أحمد حسن يعلن موقف طارق حامد من المشاركة مع فريقه

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن انضمام طارق حامد إلي بعثة فريق الاتحاد .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" طارق حامد مع بعثة اتحاد جدة قبل مواجهة الشرطة في آخر جولة بدور المجموعات في البطولة العربية ".

يلتقي فريق اتحاد جدة بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، نظيره الشرطة العراقي، اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، لحساب الجولة الأخيرة من البطولة العربية.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الشرطة العراقي بالبطولة العربية

تقام المباراة بين الاتحاد والشرطة العراقي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وتنقل عبر قنوات SSC السعودية.

ويتطلع اتحاد جدة لحصد العلامة الكاملة، عندما يلتقي نظيره الشرطة العراقي والطامح بدوره إلى مرافقة منافسه وبلوغ ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية.