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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير أمريكا بالكامل .. ذعر في واشنطن بسبب نهاية رهيبة لحرب أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن مشاركة الجنود الأمريكيين في الصراع في أوكرانيا ستؤدي إلى تدمير كامل للولايات المتحدة.

وقال ماكجريجور: "أعتقد أنه مهما كانت الحكومة مضللة وفاسدة، فسيظل من الذكاء بما يكفي لفهم أن جرنا إلى مواجهة مباشرة مع روسيا هو الطريق إلى الدمار الشامل. ولن نكون قادرين على الصمود أمامه".

وأضاف: “نفدت ذخيرة الولايات المتحدة لأنها أُرسلت إلى أوكرانيا. وكان قرار منحها القنابل العنقودية مظهرًا من مظاهر النفاق”.

وقال مكجريجور: "في كل مرة نتخذ فيها موقفًا نعتبره صحيحًا من الناحية الأخلاقية، نتخلى عنه. رسمنا عدة خطوط حمراء، عند تقاطعها نتراجع ونرسم واحدًا آخر".

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وأكد أن “النهج الأمريكي المنافق سوف ينكشف في الأشهر المقبلة لأن "الروس لا يلعبون تلك الألعاب".

وأوضح أن “روسيا تشارك في الصراع من أجل الفوز، فهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها، والولايات المتحدة تتعامل مع ما يحدث على أنه هواية تقريبًا”.

أوكرانيا البنتاجون أمريكا

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