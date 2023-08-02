الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تقديم جميع أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية .. نواب: قرار يقضي على البطالة

نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسى بشأن دعم أصحاب الحرف التراثية:

- ضرورة تقديم حوافز لأصحاب الحرف اليدوية

- افتتاح معارض للحرف اليدوية يسهم فى القضاء على البطالة

- الدولة تشتهر بالصناعات اليدوية المتميزة

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة تقديم جميع أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، مؤكدين أن الدولة المصرية تشتهر بالصناعات اليدوية المميزة والتى لا يوجد مثيلها في العالم، على رأسها صناعة السجاد اليدوي والفخار والخزف والجلود والمنسوجات والخرز والخوص والكورشيه والحصير والتطريز وصناعة الملابس التراثية، كلها حرف مهمة تستوعب مئات الأسر خاصة في الريف المصري وتمثل مصدر دخل أساسي لهم.

فى البداية، أيد أيمن محسب عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى مواصلة تقديم جميع أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، لافتا الى أنه قامت بتقديم طلب احاطة خلال الآونة الأخيرة بشأن إحياء الصناعات اليدوية المصرية وإنشاء مجلس قومي للحرف اليدوية لزيادة الاستفادة من القطاع في الوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات مصرية.

الدولة المصرية تشتهر بالصناعات اليدوية

وأكد محسب لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تشتهر بالصناعات اليدوية المميزة والتى لا يوجد مثيلها في العالم، على رأسها صناعة السجاد اليدوي والفخار والخزف والجلود والمنسوجات والخرز والخوص والكورشيه والحصير والتطريز وصناعة الملابس التراثية، كلها حرف مهمة تستوعب مئات الأسر خاصة في الريف المصري وتمثل مصدر دخل أساسي لهم.

وأشار "محسب"، إلى أنه خلال العام الماضي ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت الصناعات الحرفية التى تصنف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تراجعا شديدا ، رغم قدرة هذا القطاع الحيوي في المشاركة الفاعلة في الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، خاصة أنه لا يحتاج فترة طويلة لزيادة فاعليته فقط مدة من 6 أشهر إلى عام، كذلك لا يحتاج مصادر تمويل ضخمة، لافتا إلى أنه يعمل في القطاع الحرفي نحو 2 مليون حرفي في مختلف القطاعات و140 تكتلا حيث أن القرية تصنع منتج واحد.

وأوضح النائب أيمن محسب، أن القطاع يواجه تحديات كبيرة ربما كانت سببا في تراجع الصناعات الحرفية بشكل ملحوظ، منها أنه لا يوجد حصر شامل للحرف والعاملين بالمنظومة، وعدم وجود أكواد لمنتجات الحرف اليدوية، وغياب قواعد البيانات التى يمكن الاستناد عليها في وضع سياسات صحيحة، كذلك ارتفاع تكلفة الاشتراك فى المعارض الخارجية رغم كونها أحد أهم آليات التسويق، كما يعانى القطاع من محدودية المواد الخام والأولية المتوافرة لعدد من أنواع الصناعات الحرفية.

وطالب "محسب"، الحكومة بتبني خطة لإحياء الصناعات اليدوية المصرية من خلال تقديم الدعم الفنى اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين وإدخال حرفيين جدد لضمان استدامة وتوارث هذه المهن، وهو ما يساهم في تنمية التجمعات التراثية والحرفية القائمة والمنتشرة فى كافة محافظات مصر، بالإضافة إلى رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم فى الأسواق الخارجية.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة إنشاء مجلس قومي للحرف اليدوية يتولى تنظيم وإدارة هذه القطاع وبحث سبل تطويره بالشكل الأمثل وحل كافة المشكلات التى تواجهه بسبب تعدد الجهات المشرفة عليه والتى تصل إلى 20 جهة حكومية في غياب تام للتنسيق بينهم، بإعداد خطط للترويج للصناعات الحرفية وفتح أسواق خارجية لها، والعمل على تيسير حصول الحرفيين على المواد الخام التى تقوم عليها صناعتهم.

كما، قال محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرًا بدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، وذلك ظهر جليا خلال الفترة الماضية من إفتتاح معارض للحرف اليدوية فضلا عن توجيه اليوم بمواصلة تقديم جميع أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية.

توفير فرص عمل للشباب

وأكد “سلطان” لـ"صدى البلد"، المعرض الخاص بالحرف اليدوية والمنتجات التراثية الذى افتتحه الرئيس السيسى خلال الاونة الماضية يعكس اهتمامة الكبير بهذه الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب مما يساهم بقوة فى خفض معدلات البطالة، وتشجيع الشباب للإقبال على هذه الخطوة التي تفتح آفاق جديدة للحرف اليدوية التي تعد عصب المشروعات الصغيرة وبالتالى قاطرة الصناعة الوطنية، خاصة وأن هذه المشروعات لا تتطلب رأس مال كبير وفى نفس الوقت جهاز تنمية المشروعات جاهز لتمويل أفكار الشباب وترجمتها لمشروعات على أرض الواقع.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاهتمام بالحرف اليدوية والمنتجات التراثية يساهم بقوة تشجيع رواد الأعمال للاستثمار في هذه الصناعات الصغيرة، مما سيُقلل من استيراد المنتجات من الخارج، وهذا بدوره سيساهم فى توفير العمل الصعبة وفى نفس الوقت فتح أسواق خارجية لهذه المنتجات التى تتميز بها الدولة المصرية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التوسع فى إقامة معارض خارجية للحرف اليدوية والمنتجات التراثية وذلك فى إطار التسويق الخارجي للمعروضات اليدوية المصرية وفتح آفاق جديدة لهذه المنتجات وتشجيع الشباب للإقبال على هذه المشروعات ومن ثم تعود هذه الخطوة بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي للدولة بشكل عام.

وفى السياق ذاته، طالبت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تنمية الحرف الصناعية المندثرة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة تقديم جميع أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية.

توفير فرص عمل واعدة للشباب

وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن الحرف اليدوية لها اهمية كبيرة فى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل واعدة للشباب فضلا عن الحفاظ على التراث القديم خصوصا ان هناك عدد كبير من الدول مثل المانيا وفرنسا ترغب فى استيراد هذه المنتجات اليدوية بشدة، مؤكدة على ضرورة إنشاء معارض فى جميع محافظات الجمهورية لعرض الحرف التراثية حيث ان كل محافظة تتميز بتراثها الخاص.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أهمية إنشاء قاعدة بيانات لدى وزارة التضامن لحصر جميع الكفاءات من العاملين بالحرف التراثية واليدوية وتقديم حوافز لهم لإحداث تنمية حقيقية ولإعادة التراث الحقيقي لهذه الصناعة.



توجيهات الرئيس السيسى

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية، بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطني، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.