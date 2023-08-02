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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين لم يتوقع هذا الغباء.. تحذير أمريكي بسبب خطأ كارثي للجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبت خطأً فادحًا عندما قررت محاولة اختراق خط الدفاع الروسي في الاتجاه الجنوبي.

وقال ماكجريجور، عبر منصة “يوتيوب”: "بوتين وجنرالاته لم يتخيلوا حتى أن الأوكرانيين سيكونون أغبياء لدرجة أنهم يشنون هجمات مضادة لا نهاية لها على تحصيناتهم في الجنوب... لكن هذا حدث".

وأضاف: “تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة بسبب خطأ تكتيكي، وكانت مستشفياتها مكتظة”.

وأوضح ماكجريجور، أن “الجيش الأوكراني خسر في الشهر الماضي وحده نحو ثلاثين ألف جندي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ماكجريجور، إن مشاركة الجنود الأمريكيين في الصراع في أوكرانيا ستؤدي إلى تدمير كامل للولايات المتحدة.

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وقال ماكجريجور: "أعتقد أنه مهما كانت الحكومة مضللة وفاسدة، فسيظل من الذكاء بما يكفي لفهم أن جرنا إلى مواجهة مباشرة مع روسيا هو الطريق إلى الدمار الشامل. ولن نكون قادرين على الصمود أمامه".

وأضاف: “نفدت ذخيرة الولايات المتحدة لأنها أُرسلت إلى أوكرانيا. وكان قرار منحها القنابل العنقودية مظهرًا من مظاهر النفاق”.

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