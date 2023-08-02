بعد زواج 18 عامًا .. انفصال رئيس وزراء كندا عن قرينته

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي ،اليوم الأربعاء، انفصالهما في إعلان غير متوقع بعد زواج دام لـ 18 عاما.

وتزوج ترودو ، ذا الـ 51 عاما، وصوفي جريغوار ترودو ، ذات الـ 48 عاما، في أواخر مايو 2005 ولديهما ثلاثة أطفال، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال ترودو على موقع إنستجرام: “نود أنا وصوفي أن نشارك حقيقة أنه بعد العديد من المحادثات الهادفة والصعبة ، اتخذنا قرار الانفصال” ، ونشرت صوفي رسالة متطابقة تقريبًا على حساب إنستجرام الخاص بها.

وقال مكتب ترودو إن الاثنين وقعا اتفاقا قانونيا، مضيفاً أنهم عملوا لضمان اتخاذ جميع الخطوات القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بقرارهم بالانفصال ، وسيواصلون القيام بذلك للمضي قدما.

غالبًا ما شوهد هو وصوفي معًا في المناسبات الاجتماعية وفي الرحلات الخارجية، بعد أن أصبح ترودو رئيسًا للوزراء في أواخر عام 2015 ، لكن في السنوات الأخيرة ، قلصت صوفي من الظهور مع زوجها.

وسافر الاثنان إلى لندن في مايو الماضي لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز وكانا معًا عندما زار الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر مارس الماضي.

وعقد ترودو مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين وركوب مترو أنفاق تورونتو في تلك الليلة ولكن لم يكن هناك ظهور علني مقرر في اليومين الماضيين.

وقال البيان الصادر عن مكتب ترودو الذي طلب الخصوصية: "إنهم لا يزالون عائلة قريبة ، وصوفي ورئيس الوزراء يركزان على تربية أطفالهما في بيئة آمنة ومحبة وتعاونية، وأن هذه العائلة ستكون سويًا في إجازة تبدأ الأسبوع المقبل".