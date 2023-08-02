كارثة عالمية .. زيلينسكي يوجّه اتهامًا خطيرًا لـ روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تسعى إلى إحداث "كارثة عالمية"، وذلك تعليقًا على القصف الروسي على ميناء بنهر الدانوب.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أوضح زيلينسكي اليوم الأربعاء أن الهجمات الروسية على البنية التحتية للموانئ تظهر أن موسكو عازمة على إحداث "كارثة عالمية" وأزمة في أسواق المواد الغذائية والأسعار والإمدادات.

وكان نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ألكسندر كوبراكوف، أعلن اليوم أن هجمات روسية بطائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أتلفت ما يصل إلى 40 ألف طن من الحبوب كانت متجهة لدول أفريقية والصين وإسرائيل.

وأضاف في منشور على موقع “تويتر”، "هاجم الروس مخازن للحبوب. تم إتلاف نحو 40 ألف طن من الحبوب كانت تنتظرها دول في أفريقيا والصين وإسرائيل"، نقلاً عن وكالة "رويترز".