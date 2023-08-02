عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غير حقيقية..صاحب "أجيال المستقبل" يتبرأ من نتائج طلاب مدرسته على الهواء

مدرسة أجيال المستقبل
مدرسة أجيال المستقبل للغات بسوهاج

تحدث رشاد عبدالغني صاحب مدرسة أجيال المستقبل لغات بسوهاج، عن الأقاويل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بحصول عدد كبير من الطلاب على نسب نجاح تتجاوز الـ90%، قائلا: النتائج المنشورة على المواقع ليست حقيقية، متابعا: النتائج المنشورة لا تخص المدرسة، بل هي تضم نتائج لطلاب مدارس خاصة مختلفة.

وأضاف “عبدالغني”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”: “عندي سلسلة مدارس مكونة من 4 مدارس اسمها أجيال، فـ اتعمل نسب نجاح طلاب الـ 4 مدارس في كشف واحد، ولو 4 مدارس فيهم 1200 طالب في الثانوية وحصل منهم 70 أو 80 طالبا على نتائج عالية، فهذا أمر طبيعي”.

واسترسل صاحب مدرسة أجيال المستقبل: نسبة الطلاب الذين تتخطى نتائجهم الـ 90، تصل إلى 8% من إجمالي طلاب المدارس الأربعة، وهناك طلاب حاصلون على 70% فأكثر و80%".

وأكمل:" أتبرأ من النتيجة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلك النتائج لا تمت للواقع بصلة وليس لها علاقة بنتيجة المدرسة الحقيقية.

مدرسة أجيال المستقبل صاحب مدرسة أجيال المستقبل برنامج “90 دقيقة” لغات سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

اتخانق مع الشناوي | إعلامي يكشف أسباب رحيل طبيب الأهلي عن الفريق

ترشيحاتنا

شبانة : رمضان صبحي لا يريد الانتقال للزمالك مطلقا والباب ليس مغلقا في الأهلي

لبنان .. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة

مشهد رائع لا يفوتك شاهده الليلة من منزلك..لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بالسماء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 أغسطس

ليلة الخميس .. شرط واحد يسقط جميع ذنوبك

مطلية بالفضة .. كيفية غسل الكعبة المشرفة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ