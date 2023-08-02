غير حقيقية..صاحب "أجيال المستقبل" يتبرأ من نتائج طلاب مدرسته على الهواء

تحدث رشاد عبدالغني صاحب مدرسة أجيال المستقبل لغات بسوهاج، عن الأقاويل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بحصول عدد كبير من الطلاب على نسب نجاح تتجاوز الـ90%، قائلا: النتائج المنشورة على المواقع ليست حقيقية، متابعا: النتائج المنشورة لا تخص المدرسة، بل هي تضم نتائج لطلاب مدارس خاصة مختلفة.

وأضاف “عبدالغني”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”: “عندي سلسلة مدارس مكونة من 4 مدارس اسمها أجيال، فـ اتعمل نسب نجاح طلاب الـ 4 مدارس في كشف واحد، ولو 4 مدارس فيهم 1200 طالب في الثانوية وحصل منهم 70 أو 80 طالبا على نتائج عالية، فهذا أمر طبيعي”.

واسترسل صاحب مدرسة أجيال المستقبل: نسبة الطلاب الذين تتخطى نتائجهم الـ 90، تصل إلى 8% من إجمالي طلاب المدارس الأربعة، وهناك طلاب حاصلون على 70% فأكثر و80%".

وأكمل:" أتبرأ من النتيجة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلك النتائج لا تمت للواقع بصلة وليس لها علاقة بنتيجة المدرسة الحقيقية.