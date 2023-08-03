الأب ينهي حياة ابنه الصغير بجرعة زائدة من مخدر الآيس.. تفاصيل صادمة

ومن الإهمال والإدمان ما قتل.. هذا ما يمكن ان نوصف به ما حدث في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، حينما ساهم إهمال الأب المدمن الذى اعتاد على تناول خدرا "الآيس" في مقتل نجله الصغير الذي لم يتعد العامين ونصف.

بعيدا عن التأثيرات السلبية للمخدرات بشكل عام وهذه الأنواع بشكل خاص، إلا أنه في هذه الواقعة تسببت المخدرات التي يتعاطاها الأب في فقدان أقرب الناس إليه، بعد أن اعتاد على أن يترك المخدرات في متناول الطفرل الصغير الذي لا يعرف شىء عن المخدرات، ودفعه فضوله كطفل بريء على معرفتها فتسببت في قتله.

قرار عاجل من النيابة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة انهاء أب لحياة ابنه بإعطائه جرعة أيس مخدر زائدة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما وجهت النيابة العامة بسرعة انهاء إجراءات دفن الطفل "محمد .م" 2.5 سنة وسماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة فضلا عن صدور قرار بالحبس المتهم الٱب 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بواقعة وفاة الطفل "م .ن" 2.5 سنة علي يد والده "ن.ت"23 سنة بتناوله مادة مجهولة وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلي مستشفي المحلة العام .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مستشفي المحلة ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مشرحة المستشفي.

وأفادت تقارير طبية أن سبب وفاة الطفل نتيجة تناوله عقار الٱيس المخدر وتم التحفظ علي جثته .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.